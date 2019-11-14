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Происшествия

Катастрофа Boeing-737: как пилот получил фальшивые документы 

Рамблер 1 час назад
Катастрофа Boeing-737: как пилот получил фальшивые документы
Фото: ТАСС
Пилот Рустем Салихов, по вине которого в 2013 году в Казани рухнул «Боинг», мог купить летное свидетельство в Росавиации. Об этом «Ура.ру» заявил летчик-испытатель Магомед Толбоев.
Осенью 2013-го в международном аэропорту Казани потерпел крушение «Боинг 737». В результате авиакатастрофы погибли 50 человек, в том числе все члены экипажа. Сегодня, как сообщал «Рамблер», Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.
«К авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула», — пришли к выводу там.
Кроме того, следователи установили, что документы, на основании которых Салихов был допущен к осуществлению пассажирских авиаперевозок, были фальсифицированы — содержали недостоверные сведения.
Магомед Толбоев, Герой России, заявил «Ура.ру», что Рустем Салихов мог купить летное свидетельство в Росавиации. По словам летчика-испытателя, ведомство продавало их, ранее это было «поставлено на поток», а перестало ли продавать ныне, он не знает.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Магомед Толбоев , Росавиация , СКР , Казань
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