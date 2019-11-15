Во Франции снегопад оставил без света 300 тысяч домов

По меньшей 300 тысяч домов остались без электроэнергии на юго-востоке Франции из-за сильного снегопада, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что число домовладений, которые остались без электричества в результате снегопада во Франции, достигло 200 тысяч. Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.

"В настоящий момент мы фиксируем 300 тысяч домов, оставшихся без электричества", — заявил телеканалу представитель французской компании электроснабжения Enedis.

Он также добавил, что выпало "большое количество снега" и назвал всю ситуацию "исключительной", поскольку снег выпал сконцентрировано на одной территории: снегопад особенно сильно повлиял на ситуацию с электричеством в департаментах Дром, Рона, Ардеш и Изер.

По его словам, снег налипает на проводах и ветвях деревьев, в результате чего происходят короткие замыкания.

В четверг в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.