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Во Франции снегопад оставил без света 300 тысяч домов 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Во Франции снегопад оставил без света 300 тысяч домов
Фото: РИА Новости
По меньшей 300 тысяч домов остались без электроэнергии на юго-востоке Франции из-за сильного снегопада, передает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что число домовладений, которые остались без электричества в результате снегопада во Франции, достигло 200 тысяч. Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.
"В настоящий момент мы фиксируем 300 тысяч домов, оставшихся без электричества", — заявил телеканалу представитель французской компании электроснабжения Enedis.
Он также добавил, что выпало "большое количество снега" и назвал всю ситуацию "исключительной", поскольку снег выпал сконцентрировано на одной территории: снегопад особенно сильно повлиял на ситуацию с электричеством в департаментах Дром, Рона, Ардеш и Изер.
По его словам, снег налипает на проводах и ветвях деревьев, в результате чего происходят короткие замыкания.
В четверг в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.
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Теги:
Происшествия , Погода , Франция
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