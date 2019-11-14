Названа причина крушения Boeing-737 в Казани

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СК: командир разбившегося в Казани Boeing-737 не имел навыков пилотирования 

BFM.RU + ещё 19 1 час назад
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении Boeing-737 в Казани в 2013 году. В результате авиакатастрофы погибли 50 человек, в том числе все члены экипажа.
К трагедии привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. «По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов», говорится в сообщении СКР.
Как выяснилось в ходе расследования, заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания „Татарстан“ Валерий Портнов в 2009 году направил документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации. Глава Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров не проверил подлинность свидетельства пилота Салихова.
»В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна», отмечается в сообщении СКР.
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Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , Валерий Портнов , Росавиация , СКР , Казань
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