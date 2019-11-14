Названа причина крушения Boeing-737 в Казани

СК: командир разбившегося в Казани Boeing-737 не имел навыков пилотирования

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении Boeing-737 в Казани в 2013 году. В результате авиакатастрофы погибли 50 человек, в том числе все члены экипажа.

К трагедии привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. «По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов», говорится в сообщении СКР.

Как выяснилось в ходе расследования, заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания „Татарстан“ Валерий Портнов в 2009 году направил документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации . Глава Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров не проверил подлинность свидетельства пилота Салихова.