Видео с места стрельбы в колледже слили в сеть

Видео с места стрельбы в Благовещенске слили в сеть

Обнародованы кадры с места стрельбы, которую устроил молодой человек с ружьем Иж-81 по находящимся в колледже в Благовещенске Видео с комментариями очевидца показал ФАН.

На записи с дрожащим голосом говорит женщина, которая показывает из окна карету скорой помощи и полицейскую машину. Она рассказывает, что охранник спокойно пропустил молодого парня, который зашел в здание и собрал ружье.

"Мамочки, как страшно! Сколько человек пострадало — не знаем", — добавляет женщина.

Также на кадрах есть запись, которую снимает студентка из здания колледжа. Она и другие студенты, находясь в спортивном зале, удивляются происходящему.