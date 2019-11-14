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Видео с места стрельбы в Благовещенске слили в сеть 

Газета.Ru 13 минут назад
Видео с места стрельбы в колледже слили в сеть
Фото: кадр видео
Обнародованы кадры с места стрельбы, которую устроил молодой человек с ружьем Иж-81 по находящимся в колледже в Благовещенске. Видео с комментариями очевидца показал ФАН.
На записи с дрожащим голосом говорит женщина, которая показывает из окна карету скорой помощи и полицейскую машину. Она рассказывает, что охранник спокойно пропустил молодого парня, который зашел в здание и собрал ружье.
"Мамочки, как страшно! Сколько человек пострадало — не знаем", — добавляет женщина.
Также на кадрах есть запись, которую снимает студентка из здания колледжа. Она и другие студенты, находясь в спортивном зале, удивляются происходящему.
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Теги:
Происшествия , Благовещенск
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