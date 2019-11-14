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Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний мальчик 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
В хабаровской школе умер мальчик
Фото: РИА Новости
Он скончался в медицинском кабинете, сообщила пресс-служба СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на комплекс мер, проведенных прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик скончался», — сообщается на сайте ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как сообщает «АиФ», у мальчика перед уроками случился приступ, он упал и стал биться в конвульсиях. Взрослые пытались оказать ему помощь до приезда скорой, однако он скончался.
Предположительно, у ребенка случился эпилептический припадок.
Ранее ученицу одной из школ в Новосибирске нашли мертвой в туалете учебного заведения.
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Теги:
Происшествия , СКР , Хабаровский Край
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