Погибший при стрельбе в колледже Благовещенска планировал свадьбу

Погибший при стрельбе в колледже в Благовещенске Андрей Голубничий хотел жениться на своей девушке Дарине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что молодой человек планировал сделать предложение «буквально на днях».

Ранее сообщалось, что причиной, по которой студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, мог стать конфликт между сверстниками.

Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по однокурсникам. Погиб один человек, трое пострадали, стрелок покончил с собой. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял учащихся.