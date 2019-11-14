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Названа причина стрельбы в колледже в Благовещенске 

Рамблер + ещё 3 39 минут назад
Названа причина стрельбы в колледже в Благовещенске
Фото: Instagram
Конфликт между учащимися мог стать причиной стрельбы в колледже Благовещенска и смерти двух человек. Об этом со ссылкой на УМВД по Амурской области сообщает РИА Новости.
«Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками», — отметило ведомство.
На сайте УМВД по Амурской области уточняется, что на месте происшествия были обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, пострадали еще трое.
При этом, по данным источника ТАСС в экстренных службах региона, студент колледжа в Благовещенске начал стрельбу после того, как его удалили из аудитории за опоздание.
«По предварительной информации, студента удалили из аудитории за опоздание, после этого он открыл огонь по студентам из пятизарядного ружья», — пояснил источник.
«Рамблер» писал, что ранее в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Криминал , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Амурская Область
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