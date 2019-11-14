Названа причина стрельбы в колледже в Благовещенске 

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«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже

Стрельба в колледже: появились подробности трагедии

Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену

4 пули в висок: доцент-убийца мог застрелить аспирантку во сне

Партию Зеленского обвинили в продаже Украины