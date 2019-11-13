Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне 

Lenta.ru 1 час назад
Аспирантка Анастасия Ещенко, в убийстве которой признался доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, была застрелена во сне. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, после конфликта с историком Ещенко легла спать. Соколов зарядил обрез дробью и выстрелил ей в висок. Всего преподаватель сделал четыре выстрела. Смерть девушки наступила около двух часов ночи 8 ноября.
Ранее стало известно, что после убийства аспирантки Соколов планировал прочитать лекцию. Он договаривался с коллегами о записи выступления по телефону, когда Ещенко была уже мертва. Историк был категорически против того, чтобы лекцию записывали у него дома, поскольку его якобы ограбили.
В суде Соколов утверждал, что студентка первая набросилась на него с ножом. По его словам, Ещенко проявила агрессию из-за того, что историк собирался провести выходные со своими детьми. Адвокат считает, что во время убийства доцент находился в состоянии аффекта.
Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Соколова в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.
Последние новости
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое Рада поддержала закон о разрешении продавать сельхозземли Рада поддержала закон о разрешении продавать сельхозземли
Комментарии7 
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия направила ноту Великобритании
Россия направила ноту Великобритании 1
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон 38
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова 153
Пока вы не уснули: В сборной России разгорелся скандал
Пока вы не уснули: В сборной России разгорелся скандал 103
«Суд Божий над ним уже свершился»
«Суд Божий над ним уже свершился» 14
Видео
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
03:36
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
В мире Армия
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Тимошенко стала противником Зеленского
03:56
Тимошенко стала противником Зеленского
Украина В мире
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение