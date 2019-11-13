Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

Аспирантка Анастасия Ещенко, в убийстве которой признался доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов , была застрелена во сне. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, после конфликта с историком Ещенко легла спать. Соколов зарядил обрез дробью и выстрелил ей в висок. Всего преподаватель сделал четыре выстрела. Смерть девушки наступила около двух часов ночи 8 ноября.

Ранее стало известно, что после убийства аспирантки Соколов планировал прочитать лекцию. Он договаривался с коллегами о записи выступления по телефону, когда Ещенко была уже мертва. Историк был категорически против того, чтобы лекцию записывали у него дома, поскольку его якобы ограбили.

В суде Соколов утверждал, что студентка первая набросилась на него с ножом. По его словам, Ещенко проявила агрессию из-за того, что историк собирался провести выходные со своими детьми. Адвокат считает, что во время убийства доцент находился в состоянии аффекта.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Соколова в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.