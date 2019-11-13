Раскрыл гостайну: задержан начальник главка ФСИН

Раскрыл гостайну: задержан начальник ростовского главка ФСИН

Ростовской области ФСБ совместно с управлением собственной безопасности ФСИН задержала начальника главка службы исполнения наказаний Муслима Даххаева и нескольких его заместителей. По предварительным данным, в отношении руководителя регионального ведомства возбуждено уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны: если Даххаева признают виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали начальника Главного управления федеральной службы исполнения наказаний Муслима Даххаева. Он подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора ФСИН РФ Валерия Максименко.

«Ему инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну. Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте», — заявил Максименко.

Также он сообщил, что спецоперация была проведена совместными усилиями органов безопасности и управлением собственной безопасности ФСИН.

«В отношении Даххаева велась разработка», — уточнил силовик. При этом дело для дальнейшего расследования передано в ФСБ России.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении начальника ФСИН по Ростовской области уголовного дела по статье 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» — если силовику предъявят обвинения, ему будет грозить до семи лет лишения свободы.

Также вместе с руководителем силовики задержали и несколько его заместителей, которые подозреваются в совершении ряда должностных преступлений. Максименко уточнил, что Даххаев и несколько его подчиненных были доставлены к следователю утром 13 ноября.

«Видно, это был спаянный коллектив, который работал совместно. Сейчас инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну, а дальше, что уже следователь предъявит. Я думаю, что дальше появятся и какие-то коррупционные статьи», — сообщил замглавы федеральной службы изданию «Подъем».

В Ростовском управлении ФСИН «Газете.ru» ситуацию комментировать отказались.

Известно, что 57-летний Муслим Даххаев родился в селении Новокули Новолакского района Дагестана. Отслужив в армии, он пришел на службу в органы МВД . В сентябре 2005 года он был переведен со службы МВД Республики Дагестан на новую должность начальника УФСИН России по Республике Дагестан.

Задержанный был представлен к нескольким наградам — он получил орден «Мужества», имеет многочисленные ведомственные медали, а в 2006 году награжден именным огнестрельным оружием. 5 июля 2018 года генерал-майор внутренней службы Даххаев указом президента Российской Федерации был назначен начальником ГУ ФСИН России по Ростовской области.

Это не первое задержание в управлении ФСИН по Ростовской области.

Предыдущий руководитель регионального управления ФСИН Сергей Смирнов в 2017 году был задержан в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, которое завели в отношении его бывшего заместителя Сергея Ральникова

29 октября 2019 года пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета сообщила, что дело бывшего заместителя начальника главного управления ФСИН по Ростовской области с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

«Следствием установлено, что с июля 2016 по май 2017 года Сергей Ральников, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сергеем Смирновым, занимавшим должность начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области, получил частями от четырех представителей коммерческих организаций взятки в общей сумме более 11 млн рублей», — сообщали в региональном Следкоме.

Также рассматривался и другой эпизод коррупции. По данным силовиков, с января 2016 по май 2017 года Ральников и Смирнов вместе с начальником отдела тылового обеспечения регионального ФСИН Александром Асютиным получили от представителя коммерческой организации деньги в размере 450 тыс. рублей. Это была часть взятки.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что предприниматели заплатили за возможность для их коммерческой организации работать на территории одной из ростовских исправительных колоний.

Главное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Ральникова по статье «Получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах». На время расследования счета подозреваемых арестовали.