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Происшествия

В Краснодаре у посетителя ТЦ обнаружили в вещах человеческий череп 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
ЧП в Краснодаре: у посетителя ТЦ изъяли череп
Фото: РИА Новости
Сотрудники охранного предприятия ТЦ "Галерея" в Краснодаре обнаружили, предварительно, человеческие останки в личных вещах посетителя, он задержан, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"В вещах у посетителя обнаружили, предварительно, человеческие останки. Он задержан", — сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в ТЦ "Галерея".
Источник в экстренных службах региона добавил, что речь, предположительно, о человеческом черепе. По предварительной версии, мужчина мог принести его со Всесвятского кладбища, расположенного неподалеку. По данным собеседника агентства, задержанный страдает психическими расстройствами, стоит на учете в соответствующих медицинских организациях.
Другой источник в экстренных службах региона пояснил ТАСС, что задержанный мужчина во время дачи пояснений сообщил, что, предварительно, человеческий череп ему подарили люди без определенного места жительства во время прогулки по кладбищу.
В следственном управлении СК РФ ТАСС сообщили, чтов связи с инцидентом проводится проверка, обстоятельства уточняются.
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Комментарии6 
Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , ИТАР-ТАСС , Краснодар
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