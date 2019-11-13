ЧП в Краснодаре: у посетителя ТЦ изъяли череп

В Краснодаре у посетителя ТЦ обнаружили в вещах человеческий череп

Сотрудники охранного предприятия ТЦ "Галерея" в Краснодаре обнаружили, предварительно, человеческие останки в личных вещах посетителя, он задержан, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В вещах у посетителя обнаружили, предварительно, человеческие останки. Он задержан", — сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в ТЦ "Галерея".

Источник в экстренных службах региона добавил, что речь, предположительно, о человеческом черепе. По предварительной версии, мужчина мог принести его со Всесвятского кладбища, расположенного неподалеку. По данным собеседника агентства, задержанный страдает психическими расстройствами, стоит на учете в соответствующих медицинских организациях.

Другой источник в экстренных службах региона пояснил ТАСС, что задержанный мужчина во время дачи пояснений сообщил, что, предварительно, человеческий череп ему подарили люди без определенного места жительства во время прогулки по кладбищу.