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В Салехарде росгвардейцы спасли ребенка, упавшего в канализационный люк 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Росгвардейцы спасли упавшего в люк ребенка
Фото: РИА Новости
Сотрудники Росгвардии в Салехарде спасли девятилетнюю девочку, которая провалилась в канализационный люк. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Салехарду прапорщик Игорь Нензелов и старшина Александр Благинин во время патрулирования обнаружили и спасли девятилетнюю девочку, упавшую в открытый канализационный люк по дороге из школы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ребенок не пострадал. "Выяснив у школьницы, где она проживает, росгвардейцы передали ее родителям, после чего вернулись на маршрут патрулирования", — заключили в ведомстве.
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Теги:
Происшествия , Другое , Росгвардия , Салехард
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