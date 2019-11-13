Росгвардейцы спасли упавшего в люк ребенка

В Салехарде росгвардейцы спасли ребенка, упавшего в канализационный люк

Сотрудники Росгвардии Салехарде спасли девятилетнюю девочку, которая провалилась в канализационный люк. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Салехарду прапорщик Игорь Нензелов и старшина Александр Благинин во время патрулирования обнаружили и спасли девятилетнюю девочку, упавшую в открытый канализационный люк по дороге из школы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок не пострадал. "Выяснив у школьницы, где она проживает, росгвардейцы передали ее родителям, после чего вернулись на маршрут патрулирования", — заключили в ведомстве.