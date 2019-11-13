Адвокат историка Соколова заявил, что тот мог убить свою невесту при самообороне

Защита арестованного за убийство невесты историка Олега Соколова не исключает, что при совершении преступления могла иметь место самооборона. Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев на брифинге в Москве.

"Одна из версий — самооборона. Она разная бывает. Реконструкция событий… — это дело следствия", — сказал защитник.

Он также отметил, что еще одна версия защиты — состояние аффекта. Но работа с этой версией будет зависеть от результатов экспертизы.

"Линия защиты предварительная. Мы рекомендовали подзащитному воспользоваться 51-ой статьей Конституции (не свидетельствовать против себя — прим. ТАСС), но только в части каких-либо подробностей", — уточнил адвокат.

В Октябрьском районном суде Петербурга, который заключил Соколова под стражу в минувший понедельник, тот признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. Он сообщил, что его невеста Анастасия Ещенко слишком негативно начала реагировать на двух его несовершеннолетних детей от первого брака. От подробных объяснений Соколов воздержался, сославшись на 51-ю статью Конституции.