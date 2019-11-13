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Адвокат историка-расчелинителя заявил, что «суд божий» над Соколовым уже свершился 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
«Суд Божий над ним уже свершился»
Фото: Соцсети
Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы доцента СпбГУ Олега Соколова, арестованного по делу о жестоком убийстве аспирантки, считает, что над его подзащитным уже свершился "суд божий", поскольку он провел 40 минут в холодной воде и остался жив. Об этом сообщает Life.
Представитель защиты заявил, что Соколов мог утонуть, или умереть от переохлаждения организма.
"Человек провел 40 минут в ледяной воде. Честно говоря, суд Божий над ним уже свершился", — заявил Почуев.
Адвокат заявил, что "Господь его оставил в живых", чтобы историк имел право на защиту.
Соколова обвиняют в убийстве своей 24-летней сожительницы, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойку.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Александр Почуев , Олег Соколов
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