Адвокат историка-расчелинителя заявил, что «суд божий» над Соколовым уже свершился

Адвокат Александр Почуев , представляющий интересы доцента СпбГУ Олега Соколова , арестованного по делу о жестоком убийстве аспирантки, считает, что над его подзащитным уже свершился "суд божий", поскольку он провел 40 минут в холодной воде и остался жив. Об этом сообщает Life.

Представитель защиты заявил, что Соколов мог утонуть, или умереть от переохлаждения организма.

"Человек провел 40 минут в ледяной воде. Честно говоря, суд Божий над ним уже свершился", — заявил Почуев.

Адвокат заявил, что "Господь его оставил в живых", чтобы историк имел право на защиту.

Соколова обвиняют в убийстве своей 24-летней сожительницы, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойку.