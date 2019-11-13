Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки

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Соколов планировал прочитать лекцию после убийства аспирантки 

News.ru 1 час назад
Историк Егор Яковлев оказался одним из последних, кто общался с Олегом Соколовым накануне убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Они договорились о записи анонса лекции доцента СПбГУ на 13 ноября.
Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних.
Это меня слегка удивило, так как я и не собирался посылать оператора к нему домой, — описал Яковлев подробности телефонного разговора в Facebook.
Когда Соколов понял, что съёмку можно провести в университете, он согласился, уточнив, что 13 ноября у него будет большой перерыв между лекциями.
Яковлев также рассказал о погибшей аспирантке, которую тоже хорошо знал. По его словам, Анастасия Ещенко была скромной, воспитанной и деликатной девушкой. Она помогала Соколову готовить презентации, помогала на всех фестивалях, вела исследовательскую работу, а «вовсе не являлась безликой ассистенткой мэтра».
Как писал News.ru, защитник Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пока не подавал апелляцию на решение Октябрьского районного суда о двухмесячном аресте. По словам адвоката Александра Почуева, профессор полностью признаёт свою вину и требует по отношению к себе самого жёсткого наказания.
8 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк. Мужчину достали и отправили в больницу с переохлаждением. В рюкзаке спасённого обнаружили отрезанные женские руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову. Доцент оформил явку с повинной. Он признался, что хотел жениться на убитой. Однако в ту ночь они поссорились, девушка, по его словам, схватилась за нож, а он, потеряв контроль над собой, — за обрез.
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Комментарии3 
Теги:
Происшествия , Видео , Егор Яковлев , Олег Соколов , МЧС
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