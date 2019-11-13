Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки

Соколов планировал прочитать лекцию после убийства аспирантки

Историк Егор Яковлев оказался одним из последних, кто общался с Олегом Соколовым накануне убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Они договорились о записи анонса лекции доцента СПбГУ на 13 ноября.

Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних.

Это меня слегка удивило, так как я и не собирался посылать оператора к нему домой, — описал Яковлев подробности телефонного разговора в Facebook.

Когда Соколов понял, что съёмку можно провести в университете, он согласился, уточнив, что 13 ноября у него будет большой перерыв между лекциями.

Яковлев также рассказал о погибшей аспирантке, которую тоже хорошо знал. По его словам, Анастасия Ещенко была скромной, воспитанной и деликатной девушкой. Она помогала Соколову готовить презентации, помогала на всех фестивалях, вела исследовательскую работу, а «вовсе не являлась безликой ассистенткой мэтра».

Как писал News.ru, защитник Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пока не подавал апелляцию на решение Октябрьского районного суда о двухмесячном аресте. По словам адвоката Александра Почуева, профессор полностью признаёт свою вину и требует по отношению к себе самого жёсткого наказания.