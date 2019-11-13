Любовь Соболь опровергла данные СМИ о её «сочувствии» профессору Соколову

Оппозиционный политик Любовь Соболь назвала выдумкой приписанные ей комментарии в статье издания «Правда.ру», в которой она якобы сочувствует профессору Олегу Соколову , обвиняемому в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. «Пропаганда совсем обезумела. Пригожинские прихвостни наклепали миллион статей, что я якобы защищаю расчленителя и поклонника Путина Соколова. Надо ли говорить, что за комментарием мне не звонили, просто тупо выдумали все до единого слова», — написала Соболь в своем Twitter. Отметим, что информацию портала Pravda.ru распространили и другие СМИ.

Любовь Соболь: Отступить сейчас — значит проиграть навсегда (интервью Дмитрию Быкову , июль 2019 года)

Приписываемые политику слова в публикации вынесены в заголовок, там также утверждается, что «Соболь и экс-кандидат в Мосгордуму выразила сочувствие Соколову и заявила, что его права, как человека должны быть соблюдены». Там говорится, что юрист ФБК якобы «рассказала» об этом «журналистам». «Верю, что профессор мог защищать себя от нападения с ножом. Молодые и горячие девушки в пылу ссоры на многое способны. И как бы я поступила на его месте, подвернись мне под рукой оружие в схожей ситуации, честно, не знаю», — якобы цитирует «Правда.ру» Любовь Соболь. «Это жизнь. В эпицентре любовной драмы может оказаться каждый», — продолжает издание.

Мединский вышел в кеш: стереть Олега Соколова из истории РВИО не вышло

Из информации портала следует, что Соболь якобы верит в «искренность Соколова» и что, по якобы её мнению, «при определенных условиях можно встать на сторону Соколова». Ранее Sobesednik.ru сообщал, что «Издательский дом „Момент истины“» стал первым сетевым СМИ, которое осудили по статье о распространении фейковых новостей.