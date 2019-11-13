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Любовь Соболь опровергла данные СМИ о её «сочувствии» профессору Соколову 

ИД «Собеседник» 39 минут назад
Любовь Соболь опровергла данные СМИ о её «сочувствии» профессору Соколову
Фото: ИД "Собеседник"
Оппозиционный политик Любовь Соболь назвала выдумкой приписанные ей комментарии в статье издания «Правда.ру», в которой она якобы сочувствует профессору Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. «Пропаганда совсем обезумела. Пригожинские прихвостни наклепали миллион статей, что я якобы защищаю расчленителя и поклонника Путина Соколова. Надо ли говорить, что за комментарием мне не звонили, просто тупо выдумали все до единого слова», — написала Соболь в своем Twitter. Отметим, что информацию портала Pravda.ru распространили и другие СМИ.
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Приписываемые политику слова в публикации вынесены в заголовок, там также утверждается, что «Соболь и экс-кандидат в Мосгордуму выразила сочувствие Соколову и заявила, что его права, как человека должны быть соблюдены». Там говорится, что юрист ФБК якобы «рассказала» об этом «журналистам». «Верю, что профессор мог защищать себя от нападения с ножом. Молодые и горячие девушки в пылу ссоры на многое способны. И как бы я поступила на его месте, подвернись мне под рукой оружие в схожей ситуации, честно, не знаю», — якобы цитирует «Правда.ру» Любовь Соболь. «Это жизнь. В эпицентре любовной драмы может оказаться каждый», — продолжает издание.
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Из информации портала следует, что Соболь якобы верит в «искренность Соколова» и что, по якобы её мнению, «при определенных условиях можно встать на сторону Соколова». Ранее Sobesednik.ru сообщал, что «Издательский дом „Момент истины“» стал первым сетевым СМИ, которое осудили по статье о распространении фейковых новостей.
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Теги:
Происшествия , Дмитрий Быков , Любовь Соболь , Олег Соколов , Мосгордума , Российское военно-историческое общество , ИД "Собеседник"
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