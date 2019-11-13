Ростовский врач сел в тюрьму за наркотики

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии врача-нарколога из Ростовской области Николая Каклюгина по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, сообщил РИА Новости в среду представитель суда.
Как сообщалось ранее, дело Каклюгина слушалось с марта текущего года. Сначала он обвинялся в "покушении на сбыт наркотиков в крупном размере". Затем, как уточнил представитель суда, статью переквалифицировали, и Каклюгина осудили за "приобретение, хранение наркотиков в крупном размере".
"Во вторник суд признал Каклюгина виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказал собеседник агентства, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее депутат Госдумы РФ, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Сергей Шаргунов сообщил РИА Новости, что, "основываясь на большом количестве обстоятельств", обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с запросом по делу Каклюгина "с просьбой разобраться в этой истории". По словам Шаргунова, улики и основания обвинения, на которых строится дело Каклюгина, "вызывают большие сомнения".