Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия хотела ввести войска в Донбасс
Германия хотела ввести войска в Донбасс
Армия
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето
Погода

Ростовский врач получил четыре года колонии за хранение наркотиков 

РИА Новости 1 час назад
Ростовский врач сел в тюрьму за наркотики
Фото: РИА Недвижимость
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии врача-нарколога из Ростовской области Николая Каклюгина по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, сообщил РИА Новости в среду представитель суда.
Как сообщалось ранее, дело Каклюгина слушалось с марта текущего года. Сначала он обвинялся в "покушении на сбыт наркотиков в крупном размере". Затем, как уточнил представитель суда, статью переквалифицировали, и Каклюгина осудили за "приобретение, хранение наркотиков в крупном размере".
"Во вторник суд признал Каклюгина виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказал собеседник агентства, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее депутат Госдумы РФ, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Сергей Шаргунов сообщил РИА Новости, что, "основываясь на большом количестве обстоятельств", обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с запросом по делу Каклюгина "с просьбой разобраться в этой истории". По словам Шаргунова, улики и основания обвинения, на которых строится дело Каклюгина, "вызывают большие сомнения".
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Последние новости
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Криминал , Юрий Чайка , Сергей Шаргунов , Госдума , ФСИН , РИА Новости , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян 15
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым 187
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето 5
Коломойский предрек российские танки в Польше
Коломойский предрек российские танки в Польше 2
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика Другое
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
01:06
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
В мире Украина
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
04:57
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
Происшествия Общество
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Россия направила США ноту протеста
01:27
Россия направила США ноту протеста
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение