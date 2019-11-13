В Бразилии пытались захватить посольство Венесуэлы

Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Неизвестные начали захват посольства Венесуэлы Бразилии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля.

«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа. Правительство Бразилии должно дать гарантии безопасности», — сказал он.

По словам дипломата, это может стать прецедентом в случае успеха агрессии.

Президент России Владимир Путин совершает визит в Бразилию с 13 по 14 ноября для участия в саммите БРИКС . На встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару он должен обсудить международные темы, включая ситуацию в Боливии.