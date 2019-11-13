Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето
Погода
Коломойский предрек российские танки в Польше
Коломойский предрек российские танки в Польше
Армия

Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
В Бразилии пытались захватить посольство Венесуэлы
Фото: Global Look Press/ZUMA
Неизвестные начали захват посольства Венесуэлы в Бразилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля.
«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа. Правительство Бразилии должно дать гарантии безопасности», — сказал он.
По словам дипломата, это может стать прецедентом в случае успеха агрессии.
Президент России Владимир Путин совершает визит в Бразилию с 13 по 14 ноября для участия в саммите БРИКС. На встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару он должен обсудить международные темы, включая ситуацию в Боливии.
Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке избранного президента Николаса Мадуро.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Последние новости
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украина заблокировала «Газпрому» доступ к деньгам из Европы Украина заблокировала «Газпрому» доступ к деньгам из Европы Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции
Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , Владимир Путин , ЕС , БРИКС , Бразилиа , Бразилия , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян 15
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым 121
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето 5
Коломойский предрек российские танки в Польше
Коломойский предрек российские танки в Польше 2
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ 4
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
01:06
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
В мире Украина
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
04:57
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
Происшествия Общество
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Россия направила США ноту протеста
01:27
Россия направила США ноту протеста
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение