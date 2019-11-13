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Фарш с кокаином нашли в Британии 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фарш с кокаином нашли в Британии
Фото: Lenta.ru
Большую партию кокаина пытались провезти в Великобританию в замороженном фарше. Об этом сообщает Национальное криминальное агентство.
Грузовик с наркотиками, зарегистрированный на голландскую фирму, направлялся в город Харвич на юго-востоке Британии. Он следовал из нидерландского порта Хук-ван-Холланд. Пограничники задержали его 11 ноября. В общей сложности в нем оказалось свыше 200 килограммов кокаина, который был завернут в замороженный фарш и упакован в коробки. Стоимость наркотика оценивается в более чем 20 миллионов фунтов (1,6 миллиарда рублей).
Водителю грузовика — 48-летнему Роберту Тромпу из Нидерландов — предъявили обвинение в контрабанде запрещенных веществ на территорию королевства. Мужчину поместили под стражу до 12 декабря.
В Национальном криминальном агентстве отметили, что за происшествием могла стоять целая криминальная сеть.
«Незаконная продажа наркотиков — основной интерес преступных группировок, которые заполонили британские улицы насилием», — подчеркнул начальник организации Жак Бир.
Ранее сообщалось, что море выбрасывает пакеты с кокаином на берега Франции. Каждый день их находят на всем атлантическом побережье страны от Нанта на севере до курортного городка Биарриц на юге. Стоимость уже обнаруженных наркотиков оценивается в 60 миллионов евро (4,2 миллиарда рублей).
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Теги:
Происшествия , Великобритания
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