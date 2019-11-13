ЧП в «Артеке»: появились первые подробности

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У умершей в «Артеке» девочки не было хронических заболеваний 

ТАСС + ещё 1 51 минуту назад
Школьница из Махачкалы, которая умерла в среду в "Артеке", не страдала какими-либо хроническими заболеваниями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.
"Девочка, которая скончалась в "Артеке", училась в девятом классе одной из школ Махачкалы. Она поехала туда в сопровождении родителей. У нее имелись все необходимые документы, в том числе медицинские, подтверждающие, что у нее не было каких-то хронических заболеваний и она была здорова", — сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты министерства находятся на связи с родственниками ребенка.
"В ближайшее время мать и тетя девочки вылетают в Крым. О причинах случившегося нам неизвестно. Минобрнауки Дагестана выражает соболезнования родным и близким девочки", — заключил представитель министерства.
Пятнадцатилетняя девочка из Дагестана, отдыхавшая в одном из лагерей "Артека", вечером во вторник легла спать, а наутро ее нашли мертвой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Это уже второй случай смерти отдыхающего в "Артеке" этой осенью: так, 11 октября из лагеря в больницу в Ялте с предварительным диагнозом "пневмония" доставили 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга. Ребенок умер спустя несколько часов. Было возбуждено уголовное дело, специальную комиссию по расследованию причин смерти мальчика создало Министерство просвещения РФ.
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Теги:
Происшествия , Видео , Минобрнауки , Махачкала
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