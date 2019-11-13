ЧП в «Артеке»: появились первые подробности

15-летняя жительница Махачкалы , загадочно скончавшаяся в «Артеке», не имела хронических заболеваний, заявили ТАСС представители пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана . В настоящее время причины смерти девушки устанавливаются.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в одном из спальных корпусов «Артека» было обнаружено тело 15-летней школьницы из Махачкалы. В Следственном комитете заявили, что накануне вечером девушка легла спать, а наутро ее нашли мертвой. Отмечалось, что причины смерти школьницы будут установлены по результатам экспертиз, которые уже были назначены. Кроме того, в рамках расследования сотрудники СК допросят воспитанников и сотрудников лагеря — ради детального восстановления обстоятельств инцидента.

В пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана журналистам заявили, что девушка училась 9-ом классе в одной из махачкалинских школ. В «Артек» школьница поехала в сопровождении родителей.

«У нее имелись все необходимые документы, в том числе медицинские, подтверждающие, что у нее не было каких-то хронических заболеваний и она была здорова», — завяли представители ведомства.

Собеседники агентства также подчеркнули, что специалисты министерства поддерживают связь с родственниками погибшей. В ближайшее время мать и тетя девушки вылетят в Крым.