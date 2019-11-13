Министра ЖКХ уволили за «запуск» заброшенной котельной

Камчатский министр ЖКХ уволен за «запуск» заброшенной котельной

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин освободил от должности регионального министра ЖКХ и энергетики Олега Кукиля за то, что тот объявил о подключении котельной, которая заброшена уже много лет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По её данным, министр написал заявление об увольнении по собственному желанию, передаёт ТАСС.

19 сентября появилось сообщение о том, что Кукиль объявил о запуске котельной в селе Средние Пахачи в рамках подготовки к отопительному сезону. Местные СМИ отметили, что эта котельная уже много лет заброшена. Глава региона заверил, что позаботится о том, чтобы уволенный министр воочию увидел объект, который хотел запустить.