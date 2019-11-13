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Камчатский министр ЖКХ уволен за «запуск» заброшенной котельной 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Министра ЖКХ уволили за «запуск» заброшенной котельной
Фото: News.ru
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин освободил от должности регионального министра ЖКХ и энергетики Олега Кукиля за то, что тот объявил о подключении котельной, которая заброшена уже много лет.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По её данным, министр написал заявление об увольнении по собственному желанию, передаёт ТАСС.
19 сентября появилось сообщение о том, что Кукиль объявил о запуске котельной в селе Средние Пахачи в рамках подготовки к отопительному сезону. Местные СМИ отметили, что эта котельная уже много лет заброшена. Глава региона заверил, что позаботится о том, чтобы уволенный министр воочию увидел объект, который хотел запустить.
Ранее News.ru писал о том, что Россельхознадзор обнаружил в Интернете объявления по продаже лососёвой икры от несуществующих предприятий Камчатки.
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Теги:
Происшествия , Владимир Илюхин , Россельхознадзор , ИТАР-ТАСС , Камчатский Край
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