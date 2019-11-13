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Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству 

РИА Новости 54 минуты назад
Следователи проводят проверку в отношении подруг сестер Хачатурян, которые могли подстрекать девушек к убийству своего отца, сообщила РИА Новости представитель потерпевшей стороны Юлия Нитченко.
Она уточнила, что приятельницы Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян выступают одними из главных свидетелей и дают показания о том, как погибший издевался над дочерьми.
"Именно они рассказывают о якобы насильственных действиях со стороны отца в отношении сестер. Однако позже выяснилось, что, например, когда отец вышел из больницы, в переписке с Марией одна из ее подруг рассуждала, как бы его упрятать назад в лечебницу или убить. Все это было за день до убийства. Подруга Крестины также в переписках рассказывала, как видит убийство Михаила", — рассказала адвокат.
По ее словам, переписки сестер Хачатурян с подругами были удалены по их же просьбе уже после задержания. Таким образом, речь идет об уничтожении доказательств. Как отметила Нитченко, сейчас следователи занимаются восстановлением диалогов.

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали его же дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что отец на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас они полностью признают вину и раскаиваются. В июне Ангелине, Марии и Крестине предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.
Следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна в связи со смертью подозреваемого.
Ранее в СМИ появилась фотография, на которой Ангелина Хачатурян истекает кровью после избиения отцом. При этом в переписке с племянником пострадавшая отметила, что для их семьи такие ранения "еще пустяки".
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Комментарии8 
Теги:
Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян , Ангелина Хачатурян , РИА Новости
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