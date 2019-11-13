Суд решил судьбу московской квартиры Максаковой

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Суд признал незаконным договор дарения квартиры Марии Максаковой в Москве 

ТАСС + ещё 4 57 минут назад
Пресненский суд Москвы удовлетворил два гражданских иска вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой, связанных с квартирным спором с ее мужем Далхатом Халаевым и нынешним владельцем оспариваемой столичной квартиры Муратом Мержоевым. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.
"Пресненский районный суд удовлетворил исковые требования Максаковой-Игенбергс к Далхату Халаеву и Мурату Мержоеву [о признании недействительным договора дарения] в полном объеме", — сказал собеседник агентства.
Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московском городском суде.
Ранее истице судом была назначена психолого-психиатрическая экспертиза об оценке ее состояния в момент выдачи доверенности для совершения сделки с квартирой.
"Эксперт сделал вывод о том, что Максакова на момент заключения сделки не контролировала свои действия", — уточнил адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы одного из ответчиков, Мурата Мержоева.
Он добавил, что обжалует решение суда.
Судебное разбирательство длилось около года. В исковых требованиях Максакова просила признать недействительным договор дарения квартиры на Краснопресненской набережной в Москве, признать недействительной доверенность, выданную ее адвокату Магомеду Евлоеву, который занимался оформлением оспариваемой в суде недвижимости, "в связи с ее подавленным психологическим состоянием и нервным потрясением на момент сделки" и вернуть ей жилое помещение. Ответчиками по искам выступили Далхат Халаев (брак между Максаковой и Халаевым был заключен 12 июля 2018 года) и владелец оспариваемой квартиры Мурат Мержоев.
Ранее суд объединил эти иски в одно производство и отказал в просьбе представителя Максаковой "из-за тайны семейной жизни, брачно-семейных отношений и повышенного внимания к истице" провести судебное заседание в закрытом режиме. В ходе судебных слушаний представитель Максаковой настаивал на незаконности сделки с недвижимым имуществом. Представители Мержоева в свою очередь заявили о подложности доказательств. Ранее Пресненский суд принял отказ Максаковой от одного из трех исков, поданных ею из-за квартирного спора (рассмотрение дела тогда прошло в закрытом режиме без присутствия истицы и ответчиков).
Это не первый иск певицы, связанный с квартирным вопросом. Так, Преображенский суд Москвы 21 декабря 2018 года отклонил еще один иск Максаковой, которая оспаривала у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую столичную квартиру.
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Комментарии8 
Теги:
Происшествия , Видео , Денис Вороненков , Магомед Евлоев , Далхат Халаев , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , Мосгорсуд , Москва
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