Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру

Пресненский суд Москвы признал незаконной сделку, согласно которой оперная певица Мария Максакова подарила своему второму мужу квартиру на Краснопресненской набережной, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным агентства, суд удовлетворил иск Максаковой о признании договора дарения недействительным. Оперная дива заявила, что на момент сделки она была в «подавленном психологическом состоянии и нравном потрясении». Ответчиками по делу проходили второй муж оперной певицы Далхат Халаев, адвокат Магомед Евлоев и нынешний собственник квартиры Мурат Мержоев.
Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которая в октябре 2016 года, как ранее сообщал «Рамблер», уехала с ним на Украину. Бывший парламентарий тогда заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. В 2018 году Максакова вышла замуж за Далхата Халаева, которому на свадьбу подарила оспариваемую квартиру в Москве.