Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето
Погода
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
Армия

Максакова вернула права на московскую квартиру 

Рамблер + ещё 7 19 минут назад
Пресненский суд Москвы признал незаконной сделку, согласно которой оперная певица Мария Максакова подарила своему второму мужу квартиру на Краснопресненской набережной, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным агентства, суд удовлетворил иск Максаковой о признании договора дарения недействительным. Оперная дива заявила, что на момент сделки она была в «подавленном психологическом состоянии и нравном потрясении». Ответчиками по делу проходили второй муж оперной певицы Далхат Халаев, адвокат Магомед Евлоев и нынешний собственник квартиры Мурат Мержоев.
Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которая в октябре 2016 года, как ранее сообщал «Рамблер», уехала с ним на Украину. Бывший парламентарий тогда заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. В 2018 году Максакова вышла замуж за Далхата Халаева, которому на свадьбу подарила оспариваемую квартиру в Москве.
Комментарии20 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Видео , Общество , Мурат Мержоев , Денис Вороненков , Магомед Евлоев , Далхат Халаев , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян 15
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым 8
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето 5
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России 171
Концерты Галкина могут запретить
Концерты Галкина могут запретить 121
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
01:06
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
В мире Украина
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
04:57
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
Происшествия Общество
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Россия направила США ноту протеста
01:27
Россия направила США ноту протеста
Политика В мире
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение