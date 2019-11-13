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Арестованному за убийство историку Соколову принесли в изолятор очки 

ТАСС 1 час назад
Историку-убийце принесли в изолятор очки
Фото: РИА Новости
Защита удовлетворила просьбу арестованного за убийство невесты историка Олега Соколова и передала ему очки. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в центре Петербурга, сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев.
Ранее историк обратился к председателю городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александру Холодову с просьбой передать ему в изолятор очки, так как он не может без них читать.
На встрече с Холодовым Соколов также отмечал, что в изоляторе его "никто не бьет" и особых жалоб у него нет. Сам Холодов рассказал ТАСС, что нарушений в рамках деятельности ИВС зафиксировано не было.
В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.
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Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Александр Холодов , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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