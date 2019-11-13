Школы в Германии закрыли из-за возможной угрозы

В немецком городе Пфорцхайм полиция узнала о возможной угрозе в отношении двух школ и приняла меры предосторожности, закрыв учебные заведения.

Инцидент коснулся 70 педагогов и около 950 учащихся. Учеников начальной школы разместили в спортзале, а остальных отправили домой. В зданиях проводится обыск, сообщило главное управление полиции Карлсруэ.

Что конкретно могло повлиять на прекращение работы учебных заведений, не уточняется.