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Школы в Германии закрыли из-за возможной угрозы 

News.ru 1 час назад
Школы в Германии закрыли из-за возможной угрозы
Фото: РИА Новости
В немецком городе Пфорцхайм полиция узнала о возможной угрозе в отношении двух школ и приняла меры предосторожности, закрыв учебные заведения.
Инцидент коснулся 70 педагогов и около 950 учащихся. Учеников начальной школы разместили в спортзале, а остальных отправили домой. В зданиях проводится обыск, сообщило главное управление полиции Карлсруэ.
Что конкретно могло повлиять на прекращение работы учебных заведений, не уточняется.
12 ноября в немецком Оффенбахе по подозрению в подготовке серьёзного акта насилия, угрожающего государству, были арестованы три человека. Как считают правоохранители, целью сторонников запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» было убийство как можно большего числа людей, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , Исламское государство , Германия , Пфорцхайм
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