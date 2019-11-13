Школы в Германии закрыли из-за возможной угрозы 

В немецком городе Пфорцхайм полиция узнала о возможной угрозе в отношении двух школ и приняла меры предосторожности, закрыв учебные заведения.
Инцидент коснулся 70 педагогов и около 950 учащихся. Учеников начальной школы разместили в спортзале, а остальных отправили домой. В зданиях проводится обыск, сообщило главное управление полиции Карлсруэ.
Что конкретно могло повлиять на прекращение работы учебных заведений, не уточняется.
12 ноября в немецком Оффенбахе по подозрению в подготовке серьёзного акта насилия, угрожающего государству, были арестованы три человека. Как считают правоохранители, целью сторонников запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» было убийство как можно большего числа людей, писал News.ru.