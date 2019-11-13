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Раскрыты методы воспитания покончившей с собой после побега детей россиянки 

Lenta.ru 56 минут назад
Дочь рассказала о покончившей с собой матери
Фото: Lenta.ru
Старшая дочь жительницы города Усть-Катав Челябинской области, покончившей с собой после побега троих детей из дома, рассказала телеканалу «360» о характере своей матери и отношениях в семье.
По словам Диляры, ее мать имела «идеальную репутацию» — никто не предполагал, что она может плохо относиться к детям. Девушка утверждает, что ее мать «всегда была талантливая, опрятная женщина, всегда за правду, за справедливость».
При этом собеседница телеканала рассказала, что ее воспитывали строго, контролировали и требовали отчитываться за минутные опоздания. Свое поведение мать якобы оправдывала тем, что Диляра — дочь от нелюбимого мужчины. При этом в телефонных разговорах по громкой связи она слышала, что другие дети радостные и смеются, при ней мать не кричала на ребят.
Диляра также помогала матери финансово — той постоянно требовались деньги на разные нужды. Она пояснила, что ощущала себя «немножечко изгоем» и поэтому старалась помочь.
«Зато я слышала, как меня называют доченькой», — говорит девушка.
Отмечается, что перед самоубийством погибшая отправила Диляре сообщение, в котором призналась в любви к детям и попросила у них прощения. Она также написала, что не смогла дозвониться до дочери.
Ранее жительница города Усть-Катав Челябинской области покончила с собой после того, как ее трое детей сбежали из дома. Азизова не пускала детей даже в школу, говоря знакомым, что ребята находятся на домашнем обучении. Пользоваться гаджетами и разговаривать по телефону они могли только в присутствии матери. В начале ноября 20-летняя дочь Азизовой, предположительно, выкрала у нее сбережения, забрала младших брата и сестру и сбежала. После пропажи мать написала заявление в полицию, и детей нашли. Однако отдавать их обратно в семью не стали. Узнав об этом, Дина Азизова, по предварительным данным, подожгла дом, а сама ушла в сарай, где покончила с собой.
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Теги:
Происшествия , Усть-Катав , Челябинская Область
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