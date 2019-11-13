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Историк Соколов захотел для себя «самой жесткой меры» 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Защита историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не подавала апелляции на решение Октябрьского районного суда об аресте на два месяца, обжалование находится на стадии согласования с подозреваемым, сообщил адвокат Александр Почуев.
Почуев сообщил, что «подача обжалования находится в стадии согласования позиции с клиентом». Он отметил, что «Соколов признает вину и хочет самой жесткой меры», и в данный момент «защита определяется с дальнейшим планом действий», передает РИА «Новости».
Адвокат также назвал клеветой сообщения СМИ о том, что Соколов ранее избил другую студентку.
«Данную публикацию, если таковая действительно имеет место, защита считает клеветой и анонимным пасквилем научных оппонентов с целью дискредитации научных достижений доцента Соколова», — сказал он.
Ранее стало известно о намерении стороны защиты Соколова обжаловать решение суда о двухмесячном аресте — до 8 января 2020 года историк должен находиться в СИЗО в Колпино.
Напомним, по предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза, а затем решил избавиться от тела, расчленив его.
После историка с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки.
Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки».
После того, как суд постановил об аресте, Соколова доставили в изолятор временного содержания, где его посетил председатель ОНК Петербурга Александр Холодов. В разговоре с правозащитником историк просил разрешения принести ему очки и несколько книг, а также интересовался о возможности смотреть телевизор в следственном изоляторе «Кресты-2», куда его переведут в пятницу.
Между тем, мать историка заявляла, что Ещенко якобы требовала от Соколова прекратить общение с его детьми.
Кроме того, СМИ стали ссылаться на публикацию в «Московском комсомольце» в майском номере 2018 года о студентке СПбГУ, которая рассказала, как историк якобы жестоко избил ее, когда узнал, что она намерена уйти от него.
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Теги:
Происшествия , Видео , Александр Почуев , Александр Холодов , Олег Соколов , ФСИН , РИА Новости , Московский комсомолец
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