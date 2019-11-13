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Полиция Москвы проверит угрозы убийством в адрес сына Рудковской и Плющенко 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская написали заявление в столичную полицию. В обращении они указали, что их сыну Саше угрожают убийством.
По информации РЕН ТВ, угрозы расправы поступали мальчику в социальных сетях. Согласно предварительным данным, неизвестная в течение долгого времени писала ребенку проклятия и обещала убить его.
На данный момент следователи проводят проверку. Обеспокоенные родители мальчика также обратились к адвокату.
Ранее Плющенко опубликовал фото с Рудковской после слухов о расставании.
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Теги:
Происшествия , Видео , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Москва
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