Полиция Москвы проверит угрозы убийством в адрес сына Рудковской и Плющенко

Российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская написали заявление в столичную полицию. В обращении они указали, что их сыну Саше угрожают убийством.

По информации РЕН ТВ, угрозы расправы поступали мальчику в социальных сетях. Согласно предварительным данным, неизвестная в течение долгого времени писала ребенку проклятия и обещала убить его.

На данный момент следователи проводят проверку. Обеспокоенные родители мальчика также обратились к адвокату.

Ранее Плющенко опубликовал фото с Рудковской после слухов о расставании.