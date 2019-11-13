Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
Армия
Концерты Галкина могут запретить
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия

Руководство ростовского ФСИН подозревают в разглашении гостайны 

News.ru + ещё 23 2 часа назад
Раскрыты причины задержания руководства ростовского ФСИН
Фото: РИА Новости
Начальника ростовского главка ФСИН Муслима Даххаева и его заместителей задержали по подозрению в разглашении государственной тайны.
Да, действительно задержан руководитель ростовского управления со своими заместителями. Ему пока инкриминируется разглашение сведений, составляющих государственную тайну, — передаёт слова замдиректора ФСИН Валерия Максименко «Интерфакс».
Он отметил, что можно ожидать предъявления им статьи, связанной с коррупцией.
Как ранее писал News.ru, в кабинетах начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей проходят обыски.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
News.ru: последние новости
Девочка из Махачкалы умерла во время отдыха в «Артеке» Девочка из Махачкалы умерла во время отдыха в «Артеке» Россия направила США ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова Россия направила США ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова Мать обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ: не дай ему работать — он умрёт Мать обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ: не дай ему работать — он умрёт 
Теги:
Происшествия , Валерий Максименко , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян 11
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России 170
Концерты Галкина могут запретить
Концерты Галкина могут запретить 2
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
«Нафтогаз» обманул всю Украину
«Нафтогаз» обманул всю Украину 165
Видео
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
01:06
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
В мире Украина
Суд решил судьбу московской квартиры Максаковой
04:57
Суд решил судьбу московской квартиры Максаковой
Происшествия
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Россия направила США ноту протеста
01:27
Россия направила США ноту протеста
Политика В мире
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение