Раскрыты причины задержания руководства ростовского ФСИН

Руководство ростовского ФСИН подозревают в разглашении гостайны

Начальника ростовского главка ФСИН Муслима Даххаева и его заместителей задержали по подозрению в разглашении государственной тайны.

Да, действительно задержан руководитель ростовского управления со своими заместителями. Ему пока инкриминируется разглашение сведений, составляющих государственную тайну, — передаёт слова замдиректора ФСИН Валерия Максименко «Интерфакс».

Он отметил, что можно ожидать предъявления им статьи, связанной с коррупцией.

Как ранее писал News.ru, в кабинетах начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей проходят обыски.