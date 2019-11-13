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У берегов Приморья пропала рыболовецкая шхуна 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
У берегов Приморья пропала рыболовецкая шхуна
Фото: РИА Новости
Рыболовецкая шхуна пропала у берегов Приморья, ее поиски ведет вертолет МЧС Ми-8, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Приморскому краю.
По его словам, судно шло из Владивостока.
"Сегодня взлетал вертолет, не нашли. Поиски будут продолжаться завтра, по погоде. Там волнение моря сильное", — сказал собеседник.
Он не уточнил, сколько человек было на борту судна. В морском координационно-спасательном центре Владивостока в свою очередь сообщили, что на лодке находились два человека.
Ранее синоптики предупредили о подходе циклона из Китая в среду и четверг, что принесет в Приморье резкое ухудшение погоды: пройдет снег, ожидается метель и штормовой ветер. В середине дня в среду во Владивостоке начался сильный дождь.
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Теги:
Происшествия , МЧС , РИА Новости , Владивосток , Приморский Край
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