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12-летняя российская школьница покончила с собой на глазах у семьи 

Lenta.ru 30 минут назад
12-летняя школьница покончила с собой на глазах у семьи
Фото: ТАСС
На Дубнинской улице на севере Москвы погибла 12-летняя девочка. Ее тело нашли возле собственного дома, сообщил «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.
Как рассказал «Ленте.ру» источник в силовых структурах столицы, предположительно, девочка покончила с собой на глазах у родных. Прямо перед этим в семье произошел конфликт. Подробности произошедшего устанавливаются.
Утром 11 ноября стало известно, что женщина в Москве выпала из окна вместе с двумя маленькими детьми. Она и ее дочь погибли, сын сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.
Женщина оставила предсмертную записку. Утверждалось, что перед этим она четыре раза звонила в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери, а последний звонок сделала за минуту до происшествия. Эту информацию опровергли в департаменте здравоохранения Москвы. Там также сообщили, что она не открыла дверь приехавшим к ней врачам. По словам родных женщины, у нее был послеродовой психоз.
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Теги:
Происшествия , Московский комсомолец , Lenta.ru , Москва
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