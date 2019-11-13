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ЧП в «Артеке»: школьница умерла во сне 

Рамблер + ещё 4 5 минут назад
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке»
Фото: РИА Новости
15-летняя махачкалинка умерла в «Артеке», сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
«Артек» — детский лагерь в поселке Гурзуф. Сегодня мертвой там была найдена 15-летняя девочки. Она была постоялицей лагеря, а приехала туда из Махачкалы.
«Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и утром была обнаружена мертвой», — сообщили в пресс-службе СК.
По факту смерти подростка было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты регионального Следкома, а возглавляет работу исполняющий обязанности начальника ведомства Владимир Терентьев.
Причины смерти девочки будут установлены по результатам экспертиз, которые уже были назначены. Кроме того, в рамках расследования сотрудники СК допросят воспитанников и сотрудников лагеря — ради детального восстановления обстоятельств инцидента.
В середине октября, как сообщал «Рамблер», в больнице в Ялте умер 12-летний мальчик, приехавший на отдых в «Артек» из Санкт-Петербурга. Он был госпитализирован с диагнозом пневмония. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , СКР , Гурзуф , Республика Крым , Севастополь
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