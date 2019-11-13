Уснула и умерла: ЧП в «Артеке»

ЧП в «Артеке»: школьница умерла во сне

«Артек» — детский лагерь в поселке Гурзуф . Сегодня мертвой там была найдена 15-летняя девочки. Она была постоялицей лагеря, а приехала туда из Махачкалы.

«Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и утром была обнаружена мертвой», — сообщили в пресс-службе СК.

По факту смерти подростка было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты регионального Следкома, а возглавляет работу исполняющий обязанности начальника ведомства Владимир Терентьев.

Причины смерти девочки будут установлены по результатам экспертиз, которые уже были назначены. Кроме того, в рамках расследования сотрудники СК допросят воспитанников и сотрудников лагеря — ради детального восстановления обстоятельств инцидента.

В середине октября, как сообщал «Рамблер», в больнице в Ялте умер 12-летний мальчик, приехавший на отдых в «Артек» из Санкт-Петербурга. Он был госпитализирован с диагнозом пневмония. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.