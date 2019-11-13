Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя 

Школьницу, которую искали в Ставрополе больше суток, нашли живой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
В СК заявили, что 16-летнюю девочку нашли благодаря слаженной работе следователей, полицейских, спасателей, военных и волонтеров.
По предварительной информации, никаких преступлений в отношении школьницы совершено не было. Обстоятельства ее исчезновения следователи пообещали выяснить в ходе допроса.
Как сообщал «Рамблер», утром 11 ноября девушка-подросток ушла из дома на улице Достоевского и не вернулась. Полицейские, спасатели и волонтеры организовали масштабные поиски. Позже был найден ее мобильный телефон, его обнаружили в лесополосе завернутым в полиэтиленовый пакет.
Мать школьницы рассказала, что в день в день исчезновения девочка должна была принять участие во всероссийском этапе олимпиады. Мать заявила «Комсомольской правде», что ее дочь была загружена уроками, так как претендует на золотую медаль, и занималась в образовательном центре для одаренных детей Ставрополья. В ночь перед исчезновением она поссорилась с родителями, узнавшими, что она пропускала занятия у репетитора по математике.