Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя

Школьницу, которую искали в Ставрополе больше суток, нашли живой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

В СК заявили, что 16-летнюю девочку нашли благодаря слаженной работе следователей, полицейских, спасателей, военных и волонтеров.

По предварительной информации, никаких преступлений в отношении школьницы совершено не было. Обстоятельства ее исчезновения следователи пообещали выяснить в ходе допроса.

Как сообщал «Рамблер», утром 11 ноября девушка-подросток ушла из дома на улице Достоевского и не вернулась. Полицейские, спасатели и волонтеры организовали масштабные поиски. Позже был найден ее мобильный телефон, его обнаружили в лесополосе завернутым в полиэтиленовый пакет.