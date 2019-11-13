Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя

Нашлась живой: что произошло с девочкой из Ставрополя

Пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу нашли живой. Как сообщили в региональном следственном управлении, девушка физически не пострадала и не стала жертвой преступления. По неофициальной информации, она решила сбежать из дома после ссоры с родителями. Поиски продолжались более суток, было возбуждено уголовное дело об убийстве после того, как в лесу нашли телефон пропавшей.

Ставропольском крае спустя более 24 часов поисков нашли 16-летнюю девушку, которая пропала утром в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Школьницу обнаружили вечером 12 ноября. Как написал в своем инстаграме мэр Ставрополя Андрей Джатдоев , «она жива-здорова». В СК РФ также подтвердили информацию и отметили, что обстоятельства загадочного исчезновения подростка установят в ходе ее опроса. Пока правоохранители не сообщают, почему девушка пропала и где находилась все это время. По предварительным данным, преступлений в отношении нее не совершалось.

По неофициальной информации, девочка ушла из дома после ссоры с матерью. Telegram-канал Life Shot со ссылкой на мать пропавшей сообщает, что конфликт произошел из-за оценок школьницы по математике. Девочку якобы нашли в подъезде жилого дома недалеко от квартиры, где живет ее семья.

«Нашли в подъезде жилого дома, который недалеко от нас, она там все это время ночевала. Пока нормально не поговорили, с ней работают психологи», — сообщила женщина.

Напомним, 16-летняя девочка пропала по дороге в школу. В последний раз родные видели ее в 7.30 утра, когда она вышла из дома на городской этап олимпиады по астрономии. Мать девушки рассказала журналистам, что ее дочь считала олимпиаду важной для получения отличного аттестата и поступления в вуз. В тот день она встала раньше всех в семье, чтобы не опоздать на мероприятие. Учительница заявила родителям девушки, что та не пришла в школу. Они пытались связаться с дочерью, однако школьница не отвечала на звонки и сообщения, хотя телефон был доступен.

В поисках участвовали полицейские, следователи, казаки, народные дружинники и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В последние часы поисков к ним были привлечены и военнослужащие десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Одних только военнослужащих десантного полка задействовали 120 человек. Было принято решение не прекращать поиски с наступлением темноты 11 ноября. На следующий день в лесу был обнаружен телефон девушки, завернутый в полиэтиленовый пакет. После этого СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. На место выехал глава краевого следственного управления Игорь Иванов , чтобы лично контролировать ход расследования дела.

Друзья школьницы рассказали «Газете.Ru», что девочка была примерной ученицей и открытым, дружелюбным человеком — у нее ни с кем не было конфликтов.

«Она ходила со мной в образовательный центр для одаренных детей. Была лучшей на нашем курсе русского языка, очень талантливая девочка. Сама по себе спокойная, добрая, общительная, со всеми находит общий язык», — рассказала знакомая пропавшей девочки.

По ее мнению, школьница не могла «самовольно уйти из дома» — это не в ее характере. Другая подруга 16-летней девушки также сочла ее исчезновение крайне подозрительным.

«Мы познакомились в Доме детского творчества два года назад. Вместе занимались журналистикой. Она добрая, веселая и умная, поэтому не думаю, что исчезла по своей воле. Мы на журналистике очень переживаем за нее», — подчеркнула собеседница издания.

За несколько дней до происшествия родители девочки узнали, что она прогуливала дополнительные занятия по математике. Об этом рассказал ее отчим Антон Толстов. При этом мужчина подчеркнул, что ссоры или конфликта в семье из-за этого не было, они с супругой решили не наказывать дочь, поскольку в целом ее успеваемость была высокой.

«Дали подумать, чего хочет: заниматься дальше или бросить эти дополнительные занятия. Никто не давил. Потом был разговор о том, какое решение она приняла. Она сказала, что математика не получается, заснула рано. Ни криков, ни скандалов, просто разговор, что будем делать дальше, продолжать учиться дополнительно или нет», — сообщил Толстов порталу «Регион online».

При этом он добавил, что в день исчезновения их соседка отметила подозрительное поведение девушки — пенсионерка видела, как школьница якобы «лазила и искала что-то в лесу».