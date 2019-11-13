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Сбежавшего кота-наркокурьера подменили на «прокурорского» 

Lenta.ru 2 часа назад
Сбежавшего кота-наркокурьера подменили
Фото: Lenta.ru
В Новомосковском суде Тульской области, где рассматривается резонансное дело о коте-наркокурьере, вместо сбежавшего животного был представлен другой зверь. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
На заседании адвокат обвиняемого — заключенного колонии №6 Эдуарда Долгинцева, который, по версии следствия, решил наладить канал поставки наркотиков на зону при помощи прирученного кота — заявил о подмене животного.
Кот, признанный по делу вещественным доказательством, был сдан на период следствия в зооуголок на хранение, откуда он сбежал. Тем не менее, сторона обвинения представила суду животное. Адвокат указал, что у «прокурорского» кота не тот окрас.
«У того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая. Другой окрас морды — у того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый. Получается, что они принесли другого кота», — заявил защитник, назвав подмену «живого» вещдока фальсификацией доказательств по делу.
Суд объявил перерыв после заявлений защиты.
Адвокат ходатайствовал о проведении следственного эксперимента, чтобы посмотреть, как кот ведет себя в ошейнике с изъятым наркотиком, может ли он удержать его.
«Мы предлагали установить машину в том месте, где она предположительно была задержана, отпустить кота и проследить, может ли он вообще пройти на территорию колонии и знает ли человека, который его якобы прикармливал», — объясняет защитник, однако суд согласился только на предъявление кота.
По версии следствия, Долгинцев приручил кота и с помощью освободившегося заключенного передал его знакомым, которые должны были надеть на животное ошейник с наркотиком в тайнике и выпустить его около колонии, куда он должен был вернуться. Мужчин задержали возле колонии сотрудники полиции.
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Теги:
Происшествия , Тульская Область
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