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Гаражный комплекс «Ростелеком» в Новом Уренгое объят огнем: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В Новом Уренгое горит здание «Ростелекома»
Фото: РИА Новости
Возгорание произошло на улице Интернациональной утром, 13 ноября. Пострадавших нет.
В Новом Уренгое утром, 13 ноября, жители одного из районов сообщили о возгорании гаражного помещения, принадлежащего компании «Ростелеком». Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.
«В районе 9 часов утра произошло возгорание в гараже, который принадлежит компании Ростелеком. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова», — сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО.
К моменту прибытия спасателей внутри помещения происходило горение автомобиля «Газель».
В результате тушения на площади 150 квадратных метров обрушилась кровля, уточняется ведомством.
Информация о пострадавших и погибших не поступала.
Сотрудники МЧС продолжают локализовать пожар.
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Теги:
Происшествия , МЧС , Ростелеком
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