В Новом Уренгое горит здание «Ростелекома»

Гаражный комплекс «Ростелеком» в Новом Уренгое объят огнем: видео

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

В результате тушения на площади 150 квадратных метров обрушилась кровля, уточняется ведомством.

Возгорание произошло на улице Интернациональной утром, 13 ноября. Пострадавших нет.

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