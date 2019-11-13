В Якутии произошло землетрясение

В Якутии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,5

Сейсмологи зарегистрировали в Якутии подземные толчки магнитудой 4,5 балла, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"По информации Якутского филиала федерального исследовательского центра единая геофизическая служба РАН вчера (во вторник) в 17.55 (11.55 мск) зарегистрировано сейсмособытие в Олекминском районе на глубине 24 километров с магнитудой в эпицентре 4,5 балла (по Рихтеру)", — информирует пресс-служба.

Отмечается, что эпицентр находился в 154 километрах западнее от поселка Хани Нерюнгринского района.