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В Якутии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,5 

РИА Новости 1 час назад
В Якутии произошло землетрясение
Фото: РИА Новости
Сейсмологи зарегистрировали в Якутии подземные толчки магнитудой 4,5 балла, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"По информации Якутского филиала федерального исследовательского центра единая геофизическая служба РАН вчера (во вторник) в 17.55 (11.55 мск) зарегистрировано сейсмособытие в Олекминском районе на глубине 24 километров с магнитудой в эпицентре 4,5 балла (по Рихтеру)", — информирует пресс-служба.
Отмечается, что эпицентр находился в 154 километрах западнее от поселка Хани Нерюнгринского района.
"По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, в населенном пункте толчки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось", — добавили в ведомстве.
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Теги:
Происшествия , МЧС , Республика Саха (Якутия)
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