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Озерная рыба стала причиной вспышки «гаффской болезни» в Тюменской области 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Названа причина вспышки «гаффской болезни» под Тюменью
Фото: РИА Новости
Рыба из озера Андреевское в деревне Ачиры Тюменской области стала причиной вспышки "гаффской болезни" среди местных жителей, сообщили журналистам в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.
Ранее сообщалось, что из деревни Ачиры с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" были госпитализированы 10 человек. После этого власти запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское Тобольского района, расположенного вблизи деревни. На 11 ноября в реанимации продолжают находиться два человека, у них, по данным департамента здравоохранения региона, есть положительная динамика.
"На заседании штаба специалисты представили итоги клинического исследования, причинно-следственные связи установлены. Источником заболевания стала рыба из озера Андреевского, расположенного возле деревни Ачиры Тобольского района", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новых случаев заболевания "гаффской болезнью" в Тюменской области с 25 октября не зафиксировано. Медики продолжают проводить подомовые обходы жителей деревни Ачиры, до полудня для них открыт прием в местном ФАПе.
Гаффская болезнь — острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
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Теги:
Происшествия , Другое , Тюменская Область
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