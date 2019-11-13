«Удары продолжались»: Соседка Соколова об убийстве

Соседка доцента-потрошителя рассказала о его ссоре с жертвой до трагедии

Соседка бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова , который обвиняется в убийстве своей студентки, рассказала о ссоре, свидетельницей которой она стала незадолго до трагедии. Она рассказала, что смогла частично услышать, что происходило в квартире у соседа, сообщает Ura.ru.

По словам соседки, в день убийства в квартире бывшего доцента разгорелся громкий скандал. Убитая студентка оскорбляла Соколова. В ответ на это он ответил ей тем же, а после послышались сильные удары. Как сказала соседка Соколова, звуки ударов казались такими, будто кого-то «кидают о стену».

«Девушкa стaлa просить, чтобы он ее не трогaл, но удaры продолжaлись», — цитирует РИА ФАН рассказ соседки Соколова в эфире прогрaммы «Прямой эфир».