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Соседка доцента-потрошителя рассказала о его ссоре с жертвой до трагедии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
«Удары продолжались»: Соседка Соколова об убийстве
Фото: РИА Новости
Соседка бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей студентки, рассказала о ссоре, свидетельницей которой она стала незадолго до трагедии. Она рассказала, что смогла частично услышать, что происходило в квартире у соседа, сообщает Ura.ru.
По словам соседки, в день убийства в квартире бывшего доцента разгорелся громкий скандал. Убитая студентка оскорбляла Соколова. В ответ на это он ответил ей тем же, а после послышались сильные удары. Как сказала соседка Соколова, звуки ударов казались такими, будто кого-то «кидают о стену».
«Девушкa стaлa просить, чтобы он ее не трогaл, но удaры продолжaлись», — цитирует РИА ФАН рассказ соседки Соколова в эфире прогрaммы «Прямой эфир».
Ранее историк Евгений Понасенков, который недавно выиграл суд у Соколова, обвинив того в плагиате, в эфире НСН отметил, что еще в 2018 году заявлял, что у профессора имеются склонности к насилию. Но, по его мнению, у доцента достаточно защитников, которые боятся, что Соколов раскроет негативные факты о их жизни.
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Теги:
Происшествия , Евгений Понасенков , Олег Соколов , РИА ФАН , РИА Ura.ru
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