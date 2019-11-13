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В Приморье потушили крупный пожар на границе с Китаем 

РИА Новости 2 часа назад
В Приморье на границе с Китаем вспыхнул пожар
Фото: РИА Новости
Инспекторы нацпарка "Земля леопарда" в Приморье потушили крупный пожар на сотнях гектаров, протянувшийся вдоль рубежей охраняемой территории и дороги к Китаю, сообщает нацпарк.
"Пожар начался на юге Хасанского района Приморья — на сопредельной к нацпарку территории в пограничной зоне с КНР. По предварительным данным, пал пошел со стороны железной дороги, ведущей в приграничный город Хуньчунь… Ветер быстро раздувал огонь, и вскоре пожар оказался на территории нацпарка. Отсутствие осадков на самом южном участке Приморья способствовало быстрому распространению огня", — говорится в сообщении.
Пламя угрожало передвинуться в сторону Китая, но инспекторы нацпарка, а также сотрудники пограничной службы ФСБ и Авиалесоохраны потушили пожар. От огня пострадало 50 гектаров нелесных земель нацпарка и большие территории за его пределами.
Ранее из-за напряженной обстановки в лесах Приморья на территории "Земли леопарда" открыли пожароопасный период. Для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров проложено более 250 километров минполос, посещение нацпарка вне турмаршрутов временно запрещено.
"Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
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Теги:
Происшествия , ФСБ , Китай
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