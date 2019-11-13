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Политика

«Кот-наркокурьер» появился в тульском суде 

Версия + ещё 6 1 час назад
«Кот-наркокурьер» появился в тульском суде
Фото: РИА Новости
Тот кот, который, предположительно, проносил наркотики на территорию тульской колонии, а затем якобы пропал из приюта, куда был помещён полицией, присутствовал на заседании суда в качестве вещественного доказательства. Об этом стало известно из заявления Ольги Дячук, пресс-секретаря областного судебного департамента, пишет РИА Новости.
В сообщении указывается, что 11 ноября в Новомосковском суде было проведено очередное заседание по рассмотрению уголовного дела, в ходе которого «были исследованы вещественные доказательства».
«Исследовали кота и ошейник кота», — говорится в сообщении источника агентства.
Однако сторона защиты уверена, что кот не является именно тем котом.
«В Новомосковском городском суде Тульской области подменили кота», — говорится в сообщении адвоката Дмитрия Сотникова, опубликованного им в Facebook.
Дячук подтвердила, что на заседании суда сторона защиты озвучивала предположения относительно того, что гособвинением был предъявлен не тот кот, однако никаких официальных ходатайств от адвокатов не поступало.
«Могу сказать только одно — кот 11 ноября в суде был, и ошейник был», — отметила собеседница.
Напомним, в феврале прошлого года сотрудники МВД РФ задержали двух жителей Тульской области, которые хотели передать в колонию наркотики, запрятанные в ошейник к коту. Спустя некоторое время газета «Коммерсант» сообщала о том, что кота, ранее признанного вещдоком по уголовному делу, полицейские передали в зооуголок в Новомосковске. Но он оттуда пропал. Представители УМВД по региону заявляли, что уголовное дело направлено в суд и без самого кота — важнее представляется то, что в вещдоках есть ого ошейник.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Дмитрий Сотников , МВД , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
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