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Московский школьник украл у родителей 2,5 млн рублей на «развитие Telegram-канала» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Школьник украл у родителей 2,5 млн на Telegram-канал
Фото: РИА Новости
Школьник в Москве отдал мошеннику более 2,5 млн рублей родительских денег за «развитие канала» в мессенджере, сообщили в столичном главке полиции.
В правоохранительных структурах уточнил, что речь идет о Telegram — именно там мальчику и написал некий мужчина с «бизнес-предложением».
«В полицию обратилась с заявлением гражданка о том, что ее несовершеннолетнего сына ввели в заблуждение и за счет этого выманили у него 2 млн 515 тыс. рублей. Как рассказала заявительница, сын на протяжении трех месяцев брал из сейфа дома деньги и переводил их за создание и развитие канала в мессенджере», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.
По словам мальчика, в августе он познакомился через интернет с человеком, который предложил ему создать свой канал и начать зарабатывать деньги, но для начала сделать «инвестицию в развитие».
«Несовершеннолетний с сентября стал периодически передавать различные суммы, беря их из семейного сейфа. Денежные средства в различные дни он передавал лично, а также внесением на банковскую карту [мошенника]», — рассказали в полиции.
Напомним, ранее в среду в МВД сообщили, что в России участились случаи мошенничества с платежными картами.
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Теги:
Происшествия , Другое , МВД , РИА Новости , Москва
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