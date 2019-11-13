Школьник украл у родителей 2,5 млн на Telegram-канал

Московский школьник украл у родителей 2,5 млн рублей на «развитие Telegram-канала»

Школьник в Москве отдал мошеннику более 2,5 млн рублей родительских денег за «развитие канала» в мессенджере, сообщили в столичном главке полиции.

В правоохранительных структурах уточнил, что речь идет о Telegram — именно там мальчику и написал некий мужчина с «бизнес-предложением».

«В полицию обратилась с заявлением гражданка о том, что ее несовершеннолетнего сына ввели в заблуждение и за счет этого выманили у него 2 млн 515 тыс. рублей. Как рассказала заявительница, сын на протяжении трех месяцев брал из сейфа дома деньги и переводил их за создание и развитие канала в мессенджере», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.

По словам мальчика, в августе он познакомился через интернет с человеком, который предложил ему создать свой канал и начать зарабатывать деньги, но для начала сделать «инвестицию в развитие».

«Несовершеннолетний с сентября стал периодически передавать различные суммы, беря их из семейного сейфа. Денежные средства в различные дни он передавал лично, а также внесением на банковскую карту [мошенника]», — рассказали в полиции.