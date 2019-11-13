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Самолет вынужденно сел в аэропорту в Якутии из-за неубранной стойки шасси 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ЧП в небе: самолет экстренно приземлился в России
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" совершил вынужденную посадку в аэропорту Магана из-за того, что после взлета у него не убралась стойка шасси, сообщает в среду пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Самолет Л-410 авиакомпании "Полярные авиалинии" выполнял рейс №9969 по маршруту Маган — Хандыга — Оймякон — Маган.
"В 10:14 (04:14 мск) экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Маган", — сообщает пресс-служба.
Уточняется, что на борту находились девять пассажиров (семеро взрослых и двое детей) и два члена экипажа. Пострадавших нет. В пункт назначения пассажиров доставит резервный борт авиакомпании 14 ноября. По факту инцидента проводится расследование.
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Теги:
Происшествия , Республика Саха (Якутия)
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