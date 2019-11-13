ЧП в небе: самолет экстренно приземлился в России

Самолет вынужденно сел в аэропорту в Якутии из-за неубранной стойки шасси

Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" совершил вынужденную посадку в аэропорту Магана из-за того, что после взлета у него не убралась стойка шасси, сообщает в среду пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Самолет Л-410 авиакомпании "Полярные авиалинии" выполнял рейс №9969 по маршруту Маган — Хандыга — Оймякон — Маган.

"В 10:14 (04:14 мск) экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Маган", — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что на борту находились девять пассажиров (семеро взрослых и двое детей) и два члена экипажа. Пострадавших нет. В пункт назначения пассажиров доставит резервный борт авиакомпании 14 ноября. По факту инцидента проводится расследование.