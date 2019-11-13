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Во Владивостоке проверяют, почему река окрасилась в ярко-зеленый цвет 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Природоохранная прокуратура начала проверку после того, как река Объяснения во Владивостоке окрасилась в зеленый цвет, сообщил РИА Новости представитель городского надзорного ведомства.
В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, что река стала ярко-изумрудного цвета. Автор видео сравнивает цвет речки с цветом антифриза. При этом в соцсетях сообщается, что вода уже снова стала обычного цвета. Река Объяснения впадает в бухту Золотой рог.
"Прокуратура начала проверку", — сказал собеседник.
Река протекает в черте города, где есть промышленные предприятия и овощебаза, а также ТЭЦ.
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Теги:
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Владивосток
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