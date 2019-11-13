Смертник подорвался у здания полиции в Индонезии

Взрыв, устроенный смертником, прогремел около полицейского управления в городе Медан Индонезии . В результате несколько офицеров были ранены.

Неизвестный подорвал себя в машине, которая была припаркована рядом со зданием, отмечает Reuters.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок.

В октябре в Индонезии было совершено нападение на занимавшего тогда пост министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто. 72-летний мужчина получил ножевые ранения в живот, писал News.ru.