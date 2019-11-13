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Смертник подорвался у здания полиции в Индонезии 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Смертник подорвался у здания полиции в Индонезии
Фото: РИА Новости
Взрыв, устроенный смертником, прогремел около полицейского управления в городе Медан в Индонезии. В результате несколько офицеров были ранены.
Неизвестный подорвал себя в машине, которая была припаркована рядом со зданием, отмечает Reuters.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок.
В октябре в Индонезии было совершено нападение на занимавшего тогда пост министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто. 72-летний мужчина получил ножевые ранения в живот, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , Reuters , Индонезия , Медан
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