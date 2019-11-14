В Гонконге погиб участник протестов

В Гонконге при падении с высоты погиб участник протестов

Тело молодого человека, одетого в черное, было обнаружено в среду вечером в одном из районов Гонконга . По предварительным данным следствия, юноша разбился, упав с высоты. Однако причина и обстоятельства произошедшего не ясны.

Мужчина был одет во все черное, что говорило о его возможной принадлежности к участникам протестных акций, сообщает ТАСС.

Массовые протесты в Гонконге, продолжающиеся с начала июня, были спровоцированы законопроектом об экстрадиции, который впервые позволил бы Гонконгу выдавать подозреваемых материковому Китаю.

Демонстрации переросли в более широкое движение против усиления контроля Пекина над азиатским финансовым центром. Хотя власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции, ситуация в городе остается напряженной.

По данным полиции, в общей сложности с начала лета, когда вспыхнули массовые протесты населения, число задержанных уже превысило четыре тысячи человек, 40% из них студенты.

Последние дни Гонконг охвачен транспортным хаосом, спровоцированным демонстрантами; нарушено движение маршрутов автобусов, закрыта половина трамвайных линий. В городе отменены занятия во многих университетах и школах.

Генконсульство РФ в Гонконге призвало воздержаться находящихся там российских граждан от посещения многолюдных мест.