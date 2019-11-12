В Ставрополе нашли пропавшую девушку 

Нашлась 16-летняя девушка, пропавшая в Ставрополе утром в понедельник, сообщает ГУ МВД по региону.
Ранее в главном управлении МВД по Ставропольскому краю информировали, что в Ставрополе ищут пропавшую девушку, которая утром в понедельник вышла из дома и не вернулась. По данным следственного управления СК по региону, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, как сообщало следствие, в лесу был найден телефон девочки, завернутый в пакет.
"Установлено местонахождение без вести пропавшей 16-летней девочки", — говорится в сообщении.
Как сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю, по предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетней не совершалось.
"Все обстоятельства ее исчезновения будут выяснены следователем СКР в ходе ее опроса", — рассказали в СК.