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Родители историка-расчленителя рассказали о «потерянном навсегда» сыне 

Lenta.ru 1 час назад
Родители преподавателя исторического факультета СПбГУ, доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, рассказали, что узнали о задержании сына от знакомых. Об этом сообщает «Пятый канал».
Мать историка Людмила согласилась со словами Соколова, который заявил о «чудовищном поведении» убитой им Анастасии Ещенко. По словам Людмилы, девушка «закатывала скандалы» из-за ревности к детям Соколова, а тот обращался к семье за советами.
По словам родителей преподавателя, они уверены, что «потеряли сына навсегда» и никогда его больше не увидят. Они также рассказали, что семья всегда радовалась успехам Соколова и поощряла его интерес к французской истории.
Ранее Соколов рассказал, что Ещенко напала на него с ножом, когда узнала, что он планирует провести выходные с детьми.
«Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье… Я никогда такого потока агрессии не видел», — сообщил историк.
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.
Суд арестовал Соколова на два месяца. Он не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива. В СПбГУ приняли решение об увольнении преподавателя-убийцы.
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Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов
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