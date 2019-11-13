Доцента-убийцу Соколова оставили без работы

«Аморальный поступок»: СПбГУ уволил историка Соколова

Историка Олега Соколова уволили из Санкт-Петербургского государственного университета с формулировкой «за совершение аморального поступка».

«Он уволен в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы) приказом от 11 ноября», — приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы вуза.

О намерении уволить доцента Соколова в СПбГУ заявили в понедельник после того, как преподаватель признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. В вузе заявили, что «шокированы этим чудовищным преступлением».

Как ранее сообщал «Рамблер», убийство Ещенко произошло 8 ноября. Между Соколовым и Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, историк расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.