Доцента-убийцу Соколова оставили без работы

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«Аморальный поступок»: СПбГУ уволил историка Соколова 

Рамблер + ещё 16 40 минут назад
Историка Олега Соколова уволили из Санкт-Петербургского государственного университета с формулировкой «за совершение аморального поступка».
«Он уволен в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы) приказом от 11 ноября», — приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы вуза.
О намерении уволить доцента Соколова в СПбГУ заявили в понедельник после того, как преподаватель признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. В вузе заявили, что «шокированы этим чудовищным преступлением».
Как ранее сообщал «Рамблер», убийство Ещенко произошло 8 ноября. Между Соколовым и Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, историк расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Олег Соколов , Интерфакс
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